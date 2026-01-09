Расписание выхода 2-го сезона сериала «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой

14 января стартует второй сезон сериала «Захваченный рейс» с Идрисом Эльбой в главной роли. Проект рассказывает историю пассажира Сэма Нельсона. В первом сезоне он направляется из Дубая в Лондон и попадает на рейс, который внезапно захватили террористы. Вместе с другими пассажирами он должен помешать преступникам и добраться до места назначения в целости и сохранности. Продолжение перенесёт главного героя в берлинское метро, где он будет спасать пассажиров в поезде, в котором террористы заложили бомбу.
Во второй сезон войдёт восемь серий — они будут выходить каждую среду на стриминговом сервисе Apple TV. Премьера заключительного эпизода состоится 25 февраля.
Расписание выхода второго сезона сериала «Захваченный рейс»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|14 января
|2-я серия
|14 января
|3-я серия
|21 января
|4-я серия
|28 января
|5-я серия
|4 февраля
|6-я серия
|11 февраля
|7-я серия
|18 февраля
|8-я серия
|25 февраля