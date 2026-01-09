Скидки
Соцсеть X Илона Маска ограничила доступ к созданию фото после скандала с дипфейками

Комментарии

В соцсети X бизнесмена Илона Маска произошли изменения после скандала с дипфейками. Теперь редактировать и создавать изображения с помощью ИИ в чат-боте Grok могут только платные подписчики.

Как сообщило издание BBC News, теперь при попытке воспользоваться редактором фотографий в Grok всплывает сообщение: «Создание и редактирование изображений доступны только платным подписчикам». При этом доступ к функциям открыт бесплатно через отдельное приложение чат-бота и веб-сайт.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обратился к медиарегулятору Ofcom с просьбой рассмотреть все варианты ограничения деятельности соцсети X. Это случилось после выявления дипфейков, которые были созданы с помощью ИИ: чат-бот Grok позволял снимать одежду с людей, изображённых на фотографии, без их разрешения. Поводом для возмущения стали дипфейки, на которых были показаны министры и члены парламента Великобритании.

