Сборы «Чебурашки 2» достигли 4,5 млрд рублей — это второй самый кассовый фильм в России

9 января сборы фильма «Чебурашка 2» достигли 4,5 млрд рублей. Такого результата картина добилась на девятый день проката — премьера ленты состоялась 1 января. Сиквел остаётся безусловным лидером кинотеатральных чартов, обгоняя «Простоквашино» и «Буратино».

Фото: ЕАИС

Первая часть «Чебурашки» вышла в 2023 году и достигла сборов в 1 млрд рублей за три дня проката, став в итоге самым кассовым фильмом в истории российского проката. Теперь же сиквел стал вторым в этом списке, уступая оригинальной ленте около 2,5 млрд рублей.

«Чебурашка 2» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.