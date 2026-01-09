М0NESY занял четвёртое место в рейтинге лучших игроков 2025 года по CS 2

Снайпер Team Falcons по Counter-Strike 2 Илья m0NESY Осипов занял четвёртое место в рейтинге лучших игроков 2025 года по версии авторитетного портала HLTV. Информация была опубликована на официальном сайте издания.

По итогам сезона средний рейтинг российского киберспортсмена составил 1,25 — это один из самых высоких показателей года. В течение 2025 года m0NESY пять раз доходил до финалов крупных турниров, неизменно борясь за титулы, а также дважды получал звание самого ценного игрока соревнований, подтверждая статус одного из лидеров мировой сцены CS 2.

HLTV TOP-4 Фото: HLTV

Имена трёх сильнейших игроков года будут объявлены в рамках церемонии HLTV Awards 2024, которая состоится 10 января во время премии HLTV Awards 2025 в Белграде (Сербия). Именно там станет известно, кому достанутся главные индивидуальные награды сезона.