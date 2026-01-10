Anubis заменит Train в CS 2

Anubis заменит Train после завершения текущего сезона Premier, который завершится 19 января.

Ожидается, что турнирные операторы поддержат обновление уже в новом соревновательном сезоне. Первым ивентом с обновлённым маппулом станет BLAST Bounty 2026, стартующий 13 января, а следом — IEM Kraków, который начнётся 28 января.

Одна из причин, почему Train убрали — карту редко играли.

Overpass может стать следующей картой на замену через полгода, судя по тому, что Valve меняют наименее играемые карты в Counter-Stike 2.

Обновлённый маппул на официальных турнирах:

Dust ll

Mirage

Inferno

Nuke

Ancient

Overpass

Anubis