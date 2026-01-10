Anubis заменит Train в CS 2
Anubis заменит Train после завершения текущего сезона Premier, который завершится 19 января.
Ожидается, что турнирные операторы поддержат обновление уже в новом соревновательном сезоне. Первым ивентом с обновлённым маппулом станет BLAST Bounty 2026, стартующий 13 января, а следом — IEM Kraków, который начнётся 28 января.
Одна из причин, почему Train убрали — карту редко играли.
Overpass может стать следующей картой на замену через полгода, судя по тому, что Valve меняют наименее играемые карты в Counter-Stike 2.
Обновлённый маппул на официальных турнирах:
- Dust ll
- Mirage
- Inferno
- Nuke
- Ancient
- Overpass
- Anubis
