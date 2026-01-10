«Когда он уже постареет?» Сценарист «Властелина колец: Охота на Голлума» — об Энди Серкисе

Продюсер и сценарист предстоящего фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» Филиппа Бойенс раскрыла первые подробности о съёмках в интервью Empire.

Это будет приключение с действительно сильной психологической, внутренней историей, которая продолжит серию.

Бойенс также призналась, что приятно удивлена той формой, в которой находится Энди Серкис — он возвращается к роли Голлума спустя 20 лет.

Я была на съёмках захвата движения и сказала Энди: «Окей, теперь заберись сюда». И я не могу поверить, в какой отличной форме этот парень, раз он смог взобраться на конструкцию. Это просто смешно. Я такая: «Когда он уже постареет?»

События фильма «Охота на Голлума» развернутся в хронологическом промежутке между празднованием 111-летия Бильбо и началом похода Братства кольца. Сюжет сосредоточится на попытках Гэндальфа и Арагорна найти Голлума, владеющего информацией о Едином Кольце. Премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.