Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Когда он уже постареет?» Сценарист «Властелина колец: Охота на Голлума» — об Энди Серкисе

«Когда он уже постареет?» Сценарист «Властелина колец: Охота на Голлума» — об Энди Серкисе
Комментарии

Продюсер и сценарист предстоящего фильма «Властелин колец: Охота на Голлума» Филиппа Бойенс раскрыла первые подробности о съёмках в интервью Empire.

Это будет приключение с действительно сильной психологической, внутренней историей, которая продолжит серию.

Бойенс также призналась, что приятно удивлена той формой, в которой находится Энди Серкис — он возвращается к роли Голлума спустя 20 лет.

Я была на съёмках захвата движения и сказала Энди: «Окей, теперь заберись сюда». И я не могу поверить, в какой отличной форме этот парень, раз он смог взобраться на конструкцию. Это просто смешно. Я такая: «Когда он уже постареет?»

События фильма «Охота на Голлума» развернутся в хронологическом промежутке между празднованием 111-летия Бильбо и началом похода Братства кольца. Сюжет сосредоточится на попытках Гэндальфа и Арагорна найти Голлума, владеющего информацией о Едином Кольце. Премьера запланирована на 17 декабря 2027 года.

Материалы по теме
В фильме «Властелин колец: Охота на Голлума» появятся Фродо и Гэндальф
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android