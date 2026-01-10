Телевизоры Samsung подорожают из-за дефицита оперативной памяти

Топ-менеджеры компании Samsung признали, что дефицит на рынке оперативной памяти скажется и на цене телевизоров.

Глава маркетинга Вонджин Ли в интервью Bloomberg заявил, что проблемы затронут всех.

Цены растут прямо сейчас. Очевидно, что мы не хотим перекладывать это бремя на потребителей, но мы приближаемся к тому моменту, когда нам придётся пересмотреть цены на нашу продукцию.

В рамках выставки CES 2026 представители Samsung также отмечали, что ситуация на рынке может сказаться и на ценах на бытовую технику.

Ранее появились слухи, что из-за дефицита памяти PlayStation 6 и новой Xbox выйдут позже запланированного.