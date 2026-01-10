Скидки
Фильм «Годзилла: Минус ноль» выйдет 6 ноября — это продолжение «Минус один» 2023 года

Фильм «Годзилла: Минус ноль» выйдет 6 ноября — это продолжение «Минус один» 2023 года
Стала известна дата премьеры полнометражного фильма «Годзилла: Минус ноль». Прямое продолжение ленты «Минус один» 2023 года выйдет в кино 6 ноября 2026 года. В России ленту начнут показывать чуть позже неофициально.

Работать над лентой вновь будет Такаcи Ямадзаки, режиссёр первой части. Он также выступит сценаристом и руководителем по созданию визуальных эффектов.

Фото: Toho Studios

«Годзилла: Минус один» рассказывает о нападении популярного монстра на послевоенную Японию. По итогам проката лента заработала $ 115 млн, получив в основном восторженные отзывы от зрителей и критиков. В 2024 году картина также получила «Оскар» за лучшие визуальные эффекты.

