Звезда Marvel Себастиан Стэн сыграет Двуликого в «Бэтмене 2»

Звезда Marvel Себастиан Стэн сыграет Двуликого в «Бэтмене 2»
Звезда фильмов Marvel Себастиан Стэн («Человек-муравей», «Чёрная пантера», «Мстители: Финал» и другие) сыграет в фильме «Бэтмен 2» — актёр исполнит роль злодея Двуликого, бывшего окружного прокурора Готэма.

Ранее в Сети появилась информация, что жену Двуликого сыграет ещё одна популярная актриса из супергеройских фильмов — речь идёт о Скарлетт Йоханссон. Кто сыграет отца злодея, пока неизвестно.

Старт съёмок «Бэтмена 2» запланирован на май 2026 года. К главным ролям вернутся Роберт Паттинсон, Колин Фаррелл, Энди Серкис и Джеффри Райт. Премьера ленты в мировом прокате намечена на 1 октября 2027 года.

