Вышел новый трейлер аниме «Адский рай» — второй сезон стартует 11 января

Студия MAPPA представила финальный трейлер перед выходом второго сезона популярного аниме-сериала «Адский рай». Премьера продолжения намечена на воскресенье, 11 января — новые эпизоды будут выходить раз в неделю.

Видео доступно на YouTube-канале MAPPA CHANNEL. Права на видео принадлежат MAPPA.

Сюжет аниме рассказывает про знаменитого синоби, который приговорён к смертной казни — но вместо этого соглашается на сделку и отправляется в опасное путешествие за эликсиром жизни.

Премьера первого сезона «Адского рая» состоялась в 2023 году. По версии русскоязычного портала «Шикимори» тайтл стал лучшим по итогам весеннего сезона.

Стартовал третий сезон аниме «Магическая битва» — вышли две серии
