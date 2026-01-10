«Телеграм» столкнулся со сбоями в России и в мире

В субботу, 10 января, пользователи мессенджера «Телеграм» стали массово сообщать о проблемах в работе сервиса.

Только на сайте Downdetector жалобы оставили более 1300 человек из разных регионов России, хотя «Телеграм» также испытывает трудности в работе и за рубежом. Чаще всего пользователи указывают на проблемы с мобильным приложением и оповещениями — как на смартфонах на Android, так и на iOS.

Руководство «Телеграма» пока не объяснило причины сбоя. Вероятно, это очередная временная проблема с серверами — подобное происходит регулярно, обычно проблема исчезает сама по себе спустя несколько часов.