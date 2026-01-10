Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Телеграм не работает 10 января 2026 года: не грузятся и не отправляются сообщения, не включается приложение

«Телеграм» столкнулся со сбоями в России и в мире
Комментарии

В субботу, 10 января, пользователи мессенджера «Телеграм» стали массово сообщать о проблемах в работе сервиса.

Только на сайте Downdetector жалобы оставили более 1300 человек из разных регионов России, хотя «Телеграм» также испытывает трудности в работе и за рубежом. Чаще всего пользователи указывают на проблемы с мобильным приложением и оповещениями — как на смартфонах на Android, так и на iOS.

Руководство «Телеграма» пока не объяснило причины сбоя. Вероятно, это очередная временная проблема с серверами — подобное происходит регулярно, обычно проблема исчезает сама по себе спустя несколько часов.

Материалы по теме
«Телеграм» столкнулся со сбоями в России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android