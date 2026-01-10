Скидки
Восемь российских фильмов заработали в прокате более 1 млрд рублей в 2025 году

Канал «Новости кинопроизводства» подвёл итоги кинопроката отечественных фильмов за 2025 год. Всего были учтены результаты 177 премьер (только игровое кино без анимации и перевыпусков) в отечественных кинотеатрах.

По итогам года сборы восемь фильмов преодолели отметку в 1 млрд рублей: «Волшебник Изумрудного города», «Финист: Первый богатырь», «Батя 2: Дед», «Август» «Пророк. История Александра Пушкина», «Горыныч», «Алиса в стране чудес» и «Кракен».

Ещё 33 отечественные новинки смогли заработать от 100 млн до 1 млрд рублей. При этом большая часть (136) фильмов собрала в кинопрокате менее 100 млн рублей.

Фото: Новости кинопроизводства

