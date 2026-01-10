Скидки
Новая Fable выйдет на PlayStation 5 одновременно с релизом на ПК и Xbox – инсайдер

Редактор игрового издания VGC Энди Робинсон поделился инсайдами о двух крупных игровых релизах на консоли PlayStation 5 — новой части Fable и гоночном симуляторе Forza Horizon 6.

По данным инсайдера, новая «форза» ещё не готова к релизу на PS5, поэтому он может состояться позже, чем на других платформах. Хорошая новость касается Fable: порт на PlayStation 5 активно разрабатывается, игра должна выйти на консоли Sony одновременно с релизом на ПК и Xbox.

Новая Fable станет четвёртой большой игрой в серии и первой с 2010 года, если не считать спин-оффа Fable: The Journey и ремастера первой части. Пока анонсирован только выход на ПК и Xbox в 2026 году.

