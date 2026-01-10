Скидки
Звезду фильма «Один дома» Дэниела Стерна оштрафовали за вызов проститутки

Полиция оштрафовала 68-летнего актёра Дэниела Стерна за склонение к проституции — об этом в самом начале года сообщил портал TMZ.

Стерн, наиболее известный по роли грабителя Марва в «Один дома» и «Один дома 2», пытался вызвать проститутку в номер отеля в Калифорнии. Изначально полиция задержала актёра, но потом органы правопорядка решили ограничиться штрафом.

Несмотря на солидный возраст, Стерн продолжает сниматься в кино. После успеха дилогии о забытом ребёнке на Рождество он сыграл в десятках фильмов и сериалов, последними заметными работами для него стали «Манхэттен», «Обитель лжи» и «Ради всего человечества».

