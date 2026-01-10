Скидки
Трейлер «Ограбления в Лос-Анджелесе» с Хемсвортом и Руффало — триллер выйдет 13 февраля

Создатели предстоящего фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе» (Crime 101) представили новый трейлер проекта. Криминальный триллер выйдет в зарубежных кинотеатрах 13 февраля.

Лента рассказывает о серии ограблений драгоценностей на побережье Тихого океана. Полиция подозревает в преступлениях картель, но детектив Лу уверен, всё это мог провернуть один человек.

Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon.

Главные роли в фильме исполнили Крис Хемсворт и Марк Руффало. В съёмках также приняли участие Холли Берри, Барри Кеоган, Моника Барбаро и Кори Хокинс. Режиссёром выступил Барт Лэйтон («Самозванец»).

