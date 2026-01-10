Скидки
Софи Тёрнер проходит игры Tomb Raider, чтобы готовиться к роли Лары Крофт в новом сериале

Британская актриса Софи Тёрнер рассказала, как готовится к роли Лары Крофт в новом сериале от Amazon.

Звезда «Игры престолов» признала, что проходит игры серии Tomb Raider и изучает масштабные сборники комиксов объёмом по 500 страниц. Она также усиленно тренируется в зале.

При этом актриса сознательно избегает просмотра других экранизаций франшизы, чтобы не начать копировать старые образы, созданные Анджелиной Джоли и Алисией Викандер, Тёрнер хочет создать свою Лару Крофт.

Съёмки нового сериала о Ларе Крофт могут стартовать в ближайшие недели. Помимо Тёрнер, в проекте примут участие Сигурни Уивер, Билл Патерсон и Джейсон Айзекс.

