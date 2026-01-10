Сборы эротического триллера «Горничная» с Сидни Суини превысили 100 млн рублей

10 января сборы фильма «Горничная» в России превысили 100 млн рублей. Эротический триллер с Сидни Суини достиг такой отметки спустя три дня проката — лента вышла в кинотеатрах страны восьмого числа. Сейчас фильм уступает в чартах только российским блокбастерам «Чебурашке 2», «Простоквашино» и «Буратино».

Фото: ЕАИС

Общие сборы картины тем временем превысили $ 133 млн. Триллер оказался крайне успешным для студии Lionsgate, которая запустила в работу создание продолжения. Его производство стартует до конца 2026 года, к главной роли вернётся Сидни Суини.

«Горничная» выступает экранизацией бестселлера Фриды Макфадден и рассказывает историю девушки Милли, которая устраивается на работу в качестве домработницы к богатой семейной паре. Поначалу девушка довольна своими обязанностями, но позже узнаёт жуткий секрет Винчестеров.