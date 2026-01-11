ZywOo — лучший игрок Counter-Strike 2 в 2025 году

Снайпер Team Vitality Матье ZywOo Эрбо признан лучшим игроком 2025 года в CS 2 по версии портала HLTV. Объявление прозвучало в рамках церемонии вручения премии HLTV Awards 2025.

В борьбе за главный индивидуальный трофей сезона француз обошёл прошлогоднего обладателя награды Данила donk Крышковца из Team Spirit, а также своего одноклубника Робина ropz Коля. Для ZywOo это уже третье звание лучшего игрока года — по этому показателю он догнал Александра s1mple Костылева.

Player of the year Фото: HLTV

Церемония HLTV Awards 2025 состоялась 10 января, трансляция стартовала в 20:00 мск. В ходе вечера HLTV также определил победителей в ряде других номинаций и назвал Team Vitality сильнейшей командой сезона.