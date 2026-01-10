Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Donk стал лучшим опен-фрагером 2025 года в CS 2

Donk стал лучшим опен-фрагером 2025 года в CS 2
Комментарии

HLTV подвёл итоги сезона и определил лучшего опен-фрагера 2025 года в CS 2. Победителем стал Данил donk Крышковец, представляющий Team Spirit.

В борьбе за награду также участвовали Шахар flameZ Шушан из Team Vitality и Марэк YEKINDAR Галинскис из FURIA Esports, однако именно donk оказался сильнейшим по итогам года. Трофей победителю на главной сцене вручил Кристиан k0nfig Винеке.

OPENER OF THE YEAR

OPENER OF THE YEAR

Фото: HLTV

Церемония HLTV Awards 2025 проходит 10 января, начало трансляции — в 20:00 мск.

Кульминацией вечера станет объявление лучшего игрока года. На престижное звание претендуют Матье ZywOo Эрбо, Робин ropz Коль и Данил donk Крышковец.

Anubis заменит Train
Anubis заменит Train в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android