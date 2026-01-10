Donk стал лучшим опен-фрагером 2025 года в CS 2

HLTV подвёл итоги сезона и определил лучшего опен-фрагера 2025 года в CS 2. Победителем стал Данил donk Крышковец, представляющий Team Spirit.

В борьбе за награду также участвовали Шахар flameZ Шушан из Team Vitality и Марэк YEKINDAR Галинскис из FURIA Esports, однако именно donk оказался сильнейшим по итогам года. Трофей победителю на главной сцене вручил Кристиан k0nfig Винеке.

OPENER OF THE YEAR Фото: HLTV

Церемония HLTV Awards 2025 проходит 10 января, начало трансляции — в 20:00 мск.

Кульминацией вечера станет объявление лучшего игрока года. На престижное звание претендуют Матье ZywOo Эрбо, Робин ropz Коль и Данил donk Крышковец.