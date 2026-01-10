Скидки
Россияне Монеси и Широ взяли серебро и бронзу в номинации лучший снайпер в CS 2

Россияне Монеси и Широ взяли серебро и бронзу в номинации лучший снайпер в CS 2
Комментарии

Матье ZywOo Эрбо стал обладателем награды лучшему снайперу 2025 года в Counter-Strike 2 по версии издания HLTV. Игрок Team Vitality был признан сильнейшим AWP-исполнителем сезона на церемонии HLTV Awards 2025.

В споре за престижное звание ZywOo опередил Дмитрия sh1ro Соколова и Илью m0NESY Осипова. Награду победителю на главной сцене вручил легенда — Иоанн Edward Сухарев.

Церемония издания HLTV Awards 2025 проходит 10 января, трансляция стартовала в 20:00 мск. В финале вечера зрителей ждёт объявление лучшего игрока года — на награду претендуют Матье ZywOo Эрбо, Робин ropz Коль и Данил donk Крышковец.

