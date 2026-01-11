Molodoy — новичок года в CS 2 по версии HLTV

Игрок FURIA Esports Данил molodoy Голубенко признан лучшим новичком 2025 года в CS 2 по версии портала HLTV.
Об этом стало известно в ходе церемонии вручения премии HLTV Awards 2025, церемония проходит в Белграде.
В борьбе за награду molodoy опередил россиянина Максима kyousuke Лукина из Team Falcons и Дрина makazze Шакири, представляющего Natus Vincere. Трофей победителю на сцене вручил Адиль ScreaM Бенрлитом.
Новичок года
Фото: HLTV
Церемония HLTV Awards 2025 проходит 10 января, трансляция стартовала в 20:00 мск.
Кульминацией вечера стало объявление лучшего игрока года — Матье ZywOo Эрбо, donk занял второе место, а Ropz — третье.