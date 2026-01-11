Скидки
«Не называйте меня фейк-фанатом»: MrBeast перечислил лучшие аниме, которые он смотрел

«Не называйте меня фейк-фанатом»: MrBeast перечислил лучшие аниме, которые он смотрел
Комментарии

Самый популярный YouTube-блогер Джимми MrBeast Дональдсон ответил на обвинения в том, что он не является фанатом аниме и называет себя таковым только ради одобрения в сообществе.

Это клевета! Считайте меня странным, считайте меня отстойным, но не называйте меня фейк-фанатом аниме! Я буквально посмотрел бесчисленное количество аниме!

Он также приложил список с лучшими аниме-сериалами и фильмами, которые «сразу пришли ему в голову». Всего в списке оказались более 20 популярных тайтлов: среди них «Наруто», «Врата Штейна», «Провожающая в последний путь Фрирен», «Твоё имя», «Тетрадь смерти» и «Атака титанов».

Фото: MrBeast

