Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Автор «Атаки титанов» считает, что больше не способен создать что-то подобное

Автор «Атаки титанов» считает, что больше не способен создать что-то подобное
Комментарии

Автор оригинальной манги «Атака титанов» Хадзимэ Исаяма считает, что ему больше не удастся создать вселенную похожего уровня.

Когда я пытаюсь что-то написать, в итоге это становится похоже на переработанную идею, которую я уже использовал в «Атаке титанов». Это похоже на то, как будто я уже выжат до последней капли.

После «Атаки титанов» Исаяма в основном работал только над расширением вселенной и коллаборациями (например, «Атака Мстителей» вместе с Marvel). В 2025 году, спустя 10 лет паузы, мангака представил ваншот «Теория злых людей и ИИ», который не снискал большой популярности в сообществе.

Материалы по теме
Стартовал третий сезон аниме «Магическая битва» — вышли две серии
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android