Автор «Атаки титанов» считает, что больше не способен создать что-то подобное

Автор оригинальной манги «Атака титанов» Хадзимэ Исаяма считает, что ему больше не удастся создать вселенную похожего уровня.

Когда я пытаюсь что-то написать, в итоге это становится похоже на переработанную идею, которую я уже использовал в «Атаке титанов». Это похоже на то, как будто я уже выжат до последней капли.

После «Атаки титанов» Исаяма в основном работал только над расширением вселенной и коллаборациями (например, «Атака Мстителей» вместе с Marvel). В 2025 году, спустя 10 лет паузы, мангака представил ваншот «Теория злых людей и ИИ», который не снискал большой популярности в сообществе.