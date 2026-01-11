Скидки
В Великобритании, Австралии и Канаде могут запретить соцсеть X из-за дипфейков

Правительство Великобритании планирует принять жёсткие меры в отношении соцсети X (бывший «Твиттер») вплоть до блокировки сайта. Власти королевства готовят совместное решение вместе с Канадой и Австралией.

Причиной называется ИИ-бот Grok, с помощью которого пользователи могут создавать в X откровенные изображения женщин и детей. Отмечается, что в Британии недовольны дипфейками с принцессой Уэльской Кэтрин, знаменитостей и депутатов.

Ранее в Великобритании создали алгоритм для выявления потенциальных убийц — подобная технология была показана в научно-фантастическом фильме «Особое мнение» Стивена Спилберга.

