Умер автор музыки к «Губке Бобу» и «Семейке Аддамс» композитор Гай Мун — его сбила машина

Умер автор музыки к «Губке Бобу» и «Семейке Аддамс» композитор Гай Мун — его сбила машина
В США погиб известный композитор Гай Мун, автор мелодий к таким известным сериалам, как «Губка Боб» и «Семейка Аддамс». Ему было 63 года.

Как сообщает Hollywood Reporter, 8 января Мун попал в больницу — его сбила машина в пригороде Лос-Анджелеса. Позже оказалось, что композитор получил травмы, несовместимые с жизнью. Информация о виновнике аварии неизвестна.

Гай Мун более 20 лет проработал на телеканала Nickelodeon: среди его работ музыка к «Крутым бобрам», «Джимми Нейтрону», «Губке Бобу» и другим мультсериалам и фильмам. Всего на его счету более 70 проектов, а также номинация на престижную премию «Эмми».

Новости. Чемп.Play
