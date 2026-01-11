Игру DOOM запустили на мультиварке

Энтузиасты по всему миру продолжают проверять технический потенциал различных устройств на примере классической видеоигры DOOM — теперь шутер смогли запустить на умной мультиварке Krups Cook4Me.

Кухонная техника оказалась оснащена сенсорным дисплеем, памятью 128 МБ, Wi-Fi модулем и микропроцессором Renesas. Этого оказалось достаточно, чтобы получить доступ через интерфейс SWD и на основе данных в памяти сделать прошивку для DOOM.

DOOM часто используют как показатель того, что устройство или площадку можно использовать для игр. Так, за последний год культовый шутер запускали на «серёжке», газонокосилке и «кишечной палочке».