Игрок расплатился с юристом прокачанной Варесой C6 из Genshin Impact

В соцсети X обсуждают пост азиатского юриста под ником citsacrob — специалист рассказала, что за выигранное дело студентка расплатилась донатом на персонажа в Genshin Impact.

Мне пообещали С6 Варесу, если я помогу выиграть дело против профессора в университете, который несправедливо поставил плохую оценку. Кто-то навсегда потерял работу преподавателя… Но это того стоило.

Для получения C6-версии персонажа в Genshin Impact нужно получить самого героя и шесть его копий (каждое даёт улучшение). В среднем на это уходит 80 тыс. примогемов или донат около $ 1 тыс.

