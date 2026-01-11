Larl пропустит три ближайших топ-турнира — в Team Spirit по Dota 2 его заменит Mirele
Поделиться
23-летний мидер Денис Larl Сигитов временно покидает основной состав Team Spirit по Dota 2. Игрок не сможет выступить на ближайших турнирах по личным причинам.
Ларл пропустит полтора месяца и три топ-ивента: FISSURE Universe, BLAST Slam VI и DreamLeague Season 28. Сигитова на центральной линии заменит Марат Mirele Газетдинов, который уже выступал за «драконов» летом 2025 года, тогда Ларл пропускал матчи по болезни.
Состав Team Spirit по Dota 2 в начале 2026 года:
- Илья Yatoro Мулярчук (Украина);
- Марат Mirele Газетдинов (Россия);
- Магомед Collapse Халилов (Россия);
- Александр rue Филин (Россия);
- Никита Panto Балаганин (Беларусь).
Комментарии
- 11 января 2026
-
16:27
-
16:19
-
15:43
-
15:10
-
14:40
-
14:10
-
13:36
-
13:06
-
12:35
-
00:48
-
00:37
- 10 января 2026
-
22:57
-
22:40
-
19:54
-
19:17
-
18:22
-
17:44
-
17:15
-
16:42
-
16:08
-
15:46
-
14:59
-
14:30
-
14:00
-
13:31
-
13:00
-
12:29
-
01:58
- 9 января 2026
-
22:33
-
22:32
-
19:03
-
18:28
-
18:07
-
17:26
-
16:53