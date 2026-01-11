Скидки
Larl пропустит три ближайших топ-турнира — в Team Spirit по Dota 2 его заменит Mirele
23-летний мидер Денис Larl Сигитов временно покидает основной состав Team Spirit по Dota 2. Игрок не сможет выступить на ближайших турнирах по личным причинам.

Ларл пропустит полтора месяца и три топ-ивента: FISSURE Universe, BLAST Slam VI и DreamLeague Season 28. Сигитова на центральной линии заменит Марат Mirele Газетдинов, который уже выступал за «драконов» летом 2025 года, тогда Ларл пропускал матчи по болезни.

Состав Team Spirit по Dota 2 в начале 2026 года:

  • Илья Yatoro Мулярчук (Украина);
  • Марат Mirele Газетдинов (Россия);
  • Магомед Collapse Халилов (Россия);
  • Александр rue Филин (Россия);
  • Никита Panto Балаганин (Беларусь).
