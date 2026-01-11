Новая версия китайского ИИ DeepSeek выйдет в феврале — она способна превзойти ChatGPT
Создатели китайского чат-бота DeepSeek готовят к релизу улучшенную модель V4. По данным The Information, новая версия ИИ может выйти уже в середине февраля.
Таким образом, релиз DeepSeek V4 состоится прямо перед китайским Новым годом, это позволит привлечь дополнительное внимание, как это уже произошло в 2025-м, когда нейросеть только запускалась.
По результатам внутренних тестов новая модель способна превзойти ведущих конкурентов, включая GPT от OpenAI и Claude от Anthropic. Обновление в основном коснётся программирования, чтобы дополнительно укрепить позиции DeepSeek как простого и высокопроизводительного решения.
