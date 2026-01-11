Скидки
NiP подписала cairne в состав по CS 2 на фоне скандала с читами

NiP подписала cairne в состав по CS 2 на фоне скандала с читами
Комментарии

Киберспортивная организация Ninjas in Pyjamas объявила о присоединении к составу по Counter-Strike 2 Артёма cairne Мушинского. 23-летний украинский рифлер перешёл в шведский клуб из Inner Circle.

Трансфер игрока сопровождался рядом скандалов. Ранее генеральный директор Inner Circle заявил о нарушении договорных обязательств, утверждая, что Мушинский подписал соглашение с NiP, имея действующий контракт с его организацией. Кроме того, бывший тиммейт киберспортсмена по тегу TNL Илья Ganginho Черниченко публично обвинил Мушинского в использовании «радар-хака» и участии в договорных матчах.

Несмотря на обвинения, NiP завершила сделку. Мушинский закончил 2025 год с рейтингом 1,20.

Обновлённый состав Ninjas in Pyjamas:

  • Артём r1nkle Мороз;
  • Каспер xKacpersky Габара;
  • Артём cairne Мушинский;
  • Расмус sjuush Бек;
  • Марко Snappi Пфейффер;
  • Ричард Xizt Ландстрем (тренер).

Дебют ростера состоится на турнире BLAST Bounty Winter. Первый матч команда проведёт 15 января с Team Liquid.

