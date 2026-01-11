Скидки
Steam снова побил рекорд по онлайну — более 42 млн человек

В воскресенье, 11 января, игровой сервис Steam вновь обновил исторический максимум по числу активных пользователей — в сети одновременно находятся более 42 млн человек.

Предыдущее достижение было установлено менее недели назад, 5 января 2026 года — тогда онлайн Steam достиг отметки в 41,8 млн человек.

Фото: SteamDB

Самой популярной игрой сервиса остаётся шутер Counter-Strike 2 — его суточный пик составляет почти 1,6 млн человек. Далее идут Dota 2, PUBG, ARC Riders и Apex Legends.

Тенденция к росту аудитории Steam сохраняется на протяжении нескольких лет. Платформа регулярно обновляет рекорды посещаемости, особенно в периоды сезонных скидок и громких релизов.

