Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Riot Games отменит призовые фонды региональных лиг по League of Legends

Riot Games отменит призовые фонды региональных лиг по League of Legends
Комментарии

Компания Riot Games объявила, что полностью отменяет денежные призовые фонды для региональных сплитов в большинстве соревновательных лиг.

Согласно официальному заявлению, нововведение коснётся всех регионов, входящих в обновлённую систему Global Revenue Pool (GRP). Разработчики пояснили, что в современных реалиях прямые выплаты за места в турнирной таблице составляли незначительную долю доходов клубов. Теперь средства направят на фиксированные выплаты командам для обеспечения их финансовой стабильности и развитие инфраструктуры лиг.

Исключением станут только бразильская лига (CBLOL) и тихоокеанский регион (LCP). Из-за специфики локальных партнёрских моделей там сохранятся традиционные призовые за победу в сплитах.

Организаторы подчеркнули, что реформа не затронет международную арену. Глобальные ивенты — новый турнир First Stand, Mid-Season Invitational и главный чемпионат года Worlds — по-прежнему будут предлагать участникам крупные призовые фонды, которые финансируются из общего пула доходов.

Материалы по теме
Видео
Вышел кинематографический трейлер League of Legends про Демасию
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android