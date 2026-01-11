Riot Games отменит призовые фонды региональных лиг по League of Legends

Компания Riot Games объявила, что полностью отменяет денежные призовые фонды для региональных сплитов в большинстве соревновательных лиг.

Согласно официальному заявлению, нововведение коснётся всех регионов, входящих в обновлённую систему Global Revenue Pool (GRP). Разработчики пояснили, что в современных реалиях прямые выплаты за места в турнирной таблице составляли незначительную долю доходов клубов. Теперь средства направят на фиксированные выплаты командам для обеспечения их финансовой стабильности и развитие инфраструктуры лиг.

Исключением станут только бразильская лига (CBLOL) и тихоокеанский регион (LCP). Из-за специфики локальных партнёрских моделей там сохранятся традиционные призовые за победу в сплитах.

Организаторы подчеркнули, что реформа не затронет международную арену. Глобальные ивенты — новый турнир First Stand, Mid-Season Invitational и главный чемпионат года Worlds — по-прежнему будут предлагать участникам крупные призовые фонды, которые финансируются из общего пула доходов.