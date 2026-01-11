Скидки
Бесплатный командный шутер PUBG: BLINDSPOT выйдет 5 февраля в раннем доступе

Бесплатный командный шутер PUBG: BLINDSPOT выйдет 5 февраля в раннем доступе
Разработчики известной «королевской битвы» представили новый трейлер своего шутера PUBG: BLINDSPOT. Игра выйдет в Steam в раннем доступе 5 февраля 2026 года.

Это будет тактический шутер в формате «5 на 5» с видом сверху. Игроки смогут использовать разных персонажей с уникальными способностями, а целью будет установка бомбы либо оборона от неё как в Counter-Strike или Rainbow Six: Siege.

Видео доступно на YouTube-канале PUBG. Права на видео принадлежат Krafton.

Кроме того, к релизу подходит PUBG: Black Budget — хардкорный эвакуационный шутер, действие которого разворачивается на острове, который попал во временную петлю.

