«Слишком высокие цены». apEX — о трансферах в CS 2

Капитан команды Team Vitality Дэн apEX Мадесклер объяснил отсутствие громких трансферов на профессиональной сцене Counter-Strike 2 в текущее межсезонье. По мнению киберспортсмена, многие топовые клубы отказались от планов по обновлению составов из-за чрезмерно завышенной стоимости игроков.

Французский лидер отметил, что экономическая ситуация на рынке не соответствует реальным доходам организаций в дисциплине.

Так много команд хотели сделать изменения, но не смогли. Рынок просто безумный — цены сумасшедшие. В CS мы не зарабатываем достаточно денег, чтобы позволить себе такие траты. Думаю, именно поэтому мы не слышали о заменах в NAVI и MOUZ, хотя я почти уверен, что они хотели их сделать.

В конце 2025 года в сообществе активно обсуждались слухи о возможных перестановках в Natus Vincere, уходе Джими Jimpphat Сало из MOUZ и трансфере Марио malbsMd Самайоа из G2 Esports. Однако большинство грандов сохранили свои ростеры. Единственным значимым событием стало возвращение Бориса magixx Воробьёва и Мирослава zont1x Плахоти в Team Spirit.

Новый соревновательный сезон стартует 13 января с онлайн-стадии турнира BLAST Bounty Winter 2026. Первым крупным LAN-ивентом года станет IEM Krakow, который пройдёт в Польше в конце месяца.

100 Thieves по CS 2 подписала двух новых игроков
