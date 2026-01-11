Сообщество Counter-Strike 2 признано самым токсичным в 2025 году

Киберспортивный журналист и аналитик Ричард Льюис подвёл итоги собственной ежегодной антипремии Gonzo Awards. В номинации «Самое токсичное сообщество» второй год подряд победили игроки в Counter-Strike 2.

В развёрнутом комментарии Льюис подверг жёсткой критике поведение фанатов шутера. Он охарактеризовал аудиторию как шумный коллектив, который получает больше удовольствия от бесконечных жалоб, чем от самого процесса игры.

Современный игрок в CS действует в убеждении, что новая версия не только должна работать точно так же, как последняя версия CS:GO, но и ежедневно получать обновления с новым контентом, иначе её «забросили».

Льюис также перечислил основные проблемы взаимодействия внутри матчей. По его словам, игроки регулярно сдаются после нескольких проигранных раундов, параноидально обвиняют соперников в читерстве при любой удачной стрельбе и отказываются от конструктивной коммуникации. Журналист подчеркнул, что токсичная атмосфера делает игру в матчмейкинге настоящим кошмаром для адекватных геймеров.