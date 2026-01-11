Расписание выхода второго сезона аниме «Адский рай»
11 января состоялась премьера второго сезона аниме «Адский рай». Анимационный сериал продолжит историю Габимару и его товарищей, которые пытаются найти эликсир вечной жизни на мистическом острове.
Во второй сезон войдёт 13 эпизодов, как и в оригинале. Они будут выходить каждую неделю на стриминговых сервисах Сrunchyrol и Netflix. Премьера финальной серии состоится 5 апреля.
Расписание выхода второго сезона аниме «Адский рай»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 января
|2-я серия
|18 января
|3-я серия
|25 января
|4-я серия
|1 февраля
|5-я серия
|8 февраля
|6-я серия
|15 февраля
|7-я серия
|22 февраля
|8-я серия
|1 марта
|9-я серия
|8 марта
|10-я серия
|15 марта
|11-я серия
|22 марта
|12-я серия
|29 марта
|13-я серия
|5 апреля
