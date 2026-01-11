11 января состоялась премьера второго сезона аниме «Адский рай». Анимационный сериал продолжит историю Габимару и его товарищей, которые пытаются найти эликсир вечной жизни на мистическом острове.

Во второй сезон войдёт 13 эпизодов, как и в оригинале. Они будут выходить каждую неделю на стриминговых сервисах Сrunchyrol и Netflix. Премьера финальной серии состоится 5 апреля.

Расписание выхода второго сезона аниме «Адский рай»