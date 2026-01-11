Скидки
Аниме Адский рай, 2-й сезон (2026): дата выхода серий, расписание выхода, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона аниме «Адский рай»
11 января состоялась премьера второго сезона аниме «Адский рай». Анимационный сериал продолжит историю Габимару и его товарищей, которые пытаются найти эликсир вечной жизни на мистическом острове.

Во второй сезон войдёт 13 эпизодов, как и в оригинале. Они будут выходить каждую неделю на стриминговых сервисах Сrunchyrol и Netflix. Премьера финальной серии состоится 5 апреля.

Расписание выхода второго сезона аниме «Адский рай»

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 января
2-я серия18 января
3-я серия25 января
4-я серия1 февраля
5-я серия8 февраля
6-я серия15 февраля
7-я серия22 февраля
8-я серия1 марта
9-я серия8 марта
10-я серия15 марта
11-я серия22 марта
12-я серия29 марта
13-я серия5 апреля
