«Donk обокрали». OverDrive раскритиковал победу ZywOo на HLTV Awards 2025

Алексей OverDrive Бирюков высказался об итогах ежегодной премии HLTV Awards 2025. В своём личном телеграм-канале он подверг жёсткой критике выбор победителей в ключевых номинациях, заявив, что организаторы ставили в приоритет количество командных титулов, а не индивидуальный уровень игры.

Главной несправедливостью Бирюков назвал присуждение звания «Игрок года» снайперу Team Vitality Матье ZywOo Эрбо. По мнению аналитика, награду должен был получить рифлер Team Spirit Данил donk Крышковец, который демонстрировал более впечатляющую статистику и влияние на игру.

Игрок года – ZywOo! Это уже мем. Если бы номинация называлась «Самый титулованный игрок года», да, ZywOo без вариантов. Но самый лучший игрок, самый индивидуально сильный, самый импактный – donk с большим запасом. Это говорят многие европейские таланты, не только я! Donk обокрали!

Также вопросы у эксперта вызвало распределение мест среди капитанов и тренеров. Бирюков не согласился со вторым местом Гаридмагнаи bLitz Бямбасурена в рейтинге ингейм-лидеров, отметив, что Габриэль FalleN Толедо или Леонид chopper Вишняков заслуживали большего признания за свои достижения. В тренерской категории OverDrive раскритиковал победу Реми XTQZZZ Коняма, подчеркнув, что наставники вроде Денниса sycrone Нилсена или тренера FURIA добивались результатов с меньшими ресурсами.

Церемония награждения HLTV Awards 2025 прошла 10 января в Белграде. Лучшим игроком года был признан ZywOo, второе место занял donk, а замкнул тройку лидеров Робин ropz Коль.