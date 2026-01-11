Скидки
Результаты закрытых квалификаций на DreamLeague Season 28 для Западной Европы по Dota 2

Комментарии

11 января завершились закрытые квалификации на DreamLeague Season 28 для Западной Европы по Dota 2. 8 команд сражались за выход в основную стадию турнира.

Результаты закрытых квалификаций на DreamLeague Season 28 для Западной Европы

9 января, верхняя сетка

  • Team Falcons — Team Lynx — 2:0;
  • Natus Vincere — MOUZ — 1:2;
  • Team Liquid — Nigma Galaxy — 2:0;
  • Virtus.pro — Zero Tenacity — 1:2.

9 января, верхняя сетка

  • Team Falcons — MOUZ — 1:2;
  • Team Liquid — Zero Tenacity — 2:0.

10 января, нижняя сетка

  • Team Lynx — Natus Vincere — 1:2;
  • Nigma Galaxy — Virtus.pro — 1:2.

11 января, нижняя сетка

  • Zero Tenacity — Natus Vincere — 0:2;
  • Team Falcons — Virtus.pro — 1:2

По итогам квалификаций в основную стадию прошли такие команды, как MOUZ, Team Liquid, Natus Vincere и Team Falcons.

Основная стадия DreamLeague Season 28 пройдёт с 16 февраля по 1 марта 2026 года в онлайн формате. В ивенте примут участие 16 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

Комментарии
