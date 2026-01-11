Результаты закрытых квалификаций на DreamLeague Season 28 для Западной Европы по Dota 2
11 января завершились закрытые квалификации на DreamLeague Season 28 для Западной Европы по Dota 2. 8 команд сражались за выход в основную стадию турнира.
9 января, верхняя сетка
- Team Falcons — Team Lynx — 2:0;
- Natus Vincere — MOUZ — 1:2;
- Team Liquid — Nigma Galaxy — 2:0;
- Virtus.pro — Zero Tenacity — 1:2.
- Team Falcons — MOUZ — 1:2;
- Team Liquid — Zero Tenacity — 2:0.
10 января, нижняя сетка
- Team Lynx — Natus Vincere — 1:2;
- Nigma Galaxy — Virtus.pro — 1:2.
11 января, нижняя сетка
- Zero Tenacity — Natus Vincere — 0:2;
- Team Falcons — Virtus.pro — 1:2
По итогам квалификаций в основную стадию прошли такие команды, как MOUZ, Team Liquid, Natus Vincere и Team Falcons.
Основная стадия DreamLeague Season 28 пройдёт с 16 февраля по 1 марта 2026 года в онлайн формате. В ивенте примут участие 16 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
