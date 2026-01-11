Результаты закрытых квалификаций на DreamLeague Season 28 для Западной Европы по Dota 2

11 января завершились закрытые квалификации на DreamLeague Season 28 для Западной Европы по Dota 2. 8 команд сражались за выход в основную стадию турнира.

9 января, верхняя сетка

Team Falcons — Team Lynx — 2:0;

Natus Vincere — MOUZ — 1:2;

Team Liquid — Nigma Galaxy — 2:0;

Virtus.pro — Zero Tenacity — 1:2.

Team Falcons — MOUZ — 1:2;

Team Liquid — Zero Tenacity — 2:0.

10 января, нижняя сетка

Team Lynx — Natus Vincere — 1:2;

Nigma Galaxy — Virtus.pro — 1:2.

11 января, нижняя сетка

Zero Tenacity — Natus Vincere — 0:2;

Team Falcons — Virtus.pro — 1:2

По итогам квалификаций в основную стадию прошли такие команды, как MOUZ, Team Liquid, Natus Vincere и Team Falcons.

Основная стадия DreamLeague Season 28 пройдёт с 16 февраля по 1 марта 2026 года в онлайн формате. В ивенте примут участие 16 команд, которые разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.