BetBoom Team прошла на DreamLeague Season 28 по Dota 2

Коллектив BetBoom Team стал победителем закрытых отборочных на турнир DreamLeague Season 28 для региона Восточная Европа. В гранд-финале квалификации команда обыграла состав Aurora Gaming со счётом 3:1.

На третьей карте победители решились на экспериментальный драфт, выбрав Viper на позицию керри и Kunkka на центральную линию. Но стратегия не сработала — Aurora разгромила оппонента всего за 15 минут со счётом 21:3 по фрагам.

Решающая четвёртая игра началась с преимуществом Aurora, которая к 10-й минуте вела около 5 тыс. золота. Однако коллективу Егора Nightfall Григоренко не удалось закрепить успех. В районе 25-й минуты BetBoom Team перехватила инициативу и довела встречу до победы за 49 минут со счётом 35:31.

Благодаря этому результату команда Ильи Kiritych Ульянова заработала единственную прямую квоту от региона в основную стадию чемпионата. Aurora Gaming сохраняет теоретические шансы попасть на ивент через матчи второго дивизиона.

Закрытая квалификация проходила в онлайн-формате с 9 по 11 января. Основной этап DreamLeague Season 28 стартует 16 февраля 2026 года.

