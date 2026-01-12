NRG объявила о возвращении в League of Legends

Киберспортивная организация NRG сообщила о возвращении в соревновательную дисциплину League of Legends. Клуб выставит свой состав во втором дивизионе Северной Америки.

Возрождение подразделения стало возможным после недавнего приобретения бренда NRG организацией DarkZero. Слот, ранее принадлежавший команде DZ в лиге претендентов, теперь перейдёт под знамёна NRG. Представители клуба подчеркнули, что намерены стать важной частью тир-2 экосистемы, фокусируясь на развитии молодых талантов Северной Америки. Конечной целью проекта названо возвращение в высший дивизион.

NRG уже утвердила костяк ростера. Сейчас менеджмент проводит финальные просмотры для закрытия оставшихся позиций. Также клуб открыл вакансию главного тренера, который должен будет выстроить тренировочный процесс и работать с перспективными игроками.

NRG покинула LCS (ныне часть LTA) в конце 2024 года на фоне реструктуризации киберспортивной сцены Riot Games. Организация запомнилась сенсационной победой в летнем сплите LCS 2023 года и выходом в четвертьфинал Worlds 2023, где она была единственным представителем западного региона в плей-офф.