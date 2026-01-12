Скидки
«Рад вернуться в рабочую атмосферу»: s1mple — о новом составе BC.Game по CS 2

«Рад вернуться в рабочую атмосферу»: s1mple — о новом составе BC.Game по CS 2
Комментарии

Звезда Counter-Strike 2 Александр s1mple Костылёв поделился первыми впечатлениями от работы с обновлённым ростером BC.Game. В своём телеграм-канале киберспортсмен рассказал о тренировочном процессе и атмосфере внутри коллектива.

Костылёв отметил, что команда уже провела три дня совместных тренировок, уделяя игре по 10 часов в сутки. Снайпер остался доволен взаимодействием с новыми тиммейтами, хотя и признал наличие аспектов, требующих доработки.

Команда мне очень нравится, ещё есть над чем работать (само собой). Как же я рад вернуться в рабочую атмосферу, увидимся совсем скоро.

Игрок также упомянул забавный эпизод с картой Train: в первый же день коллектив сыграл на ней три пракка, после чего локацию сразу убрали из пула. Кроме того, Костылёв уточнил планы на ближайшие турниры: дебют состава состоится не на IEM Krakow, как предполагалось ранее, а в рамках квалификации на IEM Rio.

