«Чебурашка 2» снова возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным Kinobusiness, «Чебурашка 2» вторую неделю подряд становится лидером кинопроката России. За минувшие выходные семейная комедия заработала баснословные 2,1 млрд рублей.

На втором месте расположился фильм «Простоквашино» со сборами в 525,5 млн рублей за уикенд. Следом идёт «Буратино», собравший за выходные 512 млн рублей. За ними следует триллер «Горничная» (его сборы за минувшие выходные составили 148,5 млн рублей).

«Чебурашка 2» рассказывает, как дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередной ссоры Чебурашка сбегает из дома с Соней и Гришей, а на их поиски отправляются взрослые.

