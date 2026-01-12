Больше миллиона игроков в ARC Raiders обнулили свои аккаунты
Дизайнер шутера ARC Raiders Вирджил Уоткинс рассказал о любопытной детали. По его словам, более миллиона игроков обнулили прогресс своего аккаунта в ARC Raiders.
Если выражаться внутриигровым сленгом, то геймеры сделали так называемый вайп, то есть сбросили прогресс учётной записи, чтобы прокачивать его с нуля, получив лишь небольшие бонусы. То есть суммарно лишь 8% от всей аудитории экстракшен-шутера провернули подобное.
ARC Raiders представляет собой шутер, в котором пользователям нужно высаживаться на карты, добывать ресурсы, параллельно сражаясь с реальными людьми и арками (местными роботами).
ARC Raiders доступна на PS5, Xbox Series и ПК.
