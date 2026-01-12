Скидки
Шутер Tom Clancy's The Division может получить обновлённую версию

Посетители японской выставки FPS Day обратили внимание, что первая часть шутера Tom Clancy's The Division, похоже, получит некую обновлённую версию.

На мероприятии обнаружили баннер игры с подписью Definitive Edition, но в данный момент версии тайтла с таким названием нет, а звучит оно как раз так, будто проект обновили. Не исключено, что The Division обновят до единой версии со всеми дополнениями бесплатно — такую практику иногда применяют в играх-сервисах.

Фото: Reddit / nemesisdelta24

The Division вышла в 2016 году и сходу провалилась, поскольку игроки ждали одного, а на релизе получили совсем другое. Со временем шутер стал мемом, а геймеры стали относиться к нему лояльнее.

