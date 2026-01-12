«Гамнет», «Битва за битвой» и «Переходный возраст»: победители «Золотого глобуса» — 2026

Голливудская ассоциация иностранной прессы объявила номинантов на премию «Золотой глобус» — 2026. Оглашение победителей во второй после «Оскара» американской кинопремии состоялось в ночь 11 января 2026 года.

Триумфатором церемонии стала «Битва за битвой» Пола Томаса Андерсона. Лента от режиссёра «Нефти» получила сразу четыре награды, включая статуэтку за Лучший фильм. Среди сериалов доминирует «Переходный возраст» — драма от Netflix также получила четыре награды.

Лауреаты премии «Золотой глобус» — 2026