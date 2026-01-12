Скидки
В Роскомнадзоре не видят причин для разблокировки Roblox в России

3 декабря в России заблокировали Roblox — популярнейшую платформу для видеоигр. В Роскомнадзоре заявили, что в сервисе содержатся материалы, запрещённые на территории страны, а сами создатели программы не справляются с модерацией подобного контента.

Спустя месяц ведомство отметило, что оснований для разблокировки платформы в России пока нет — несмотря на попытки сотрудничества со стороны разработчиков.

В настоящее время оснований для разблокировки платформы Roblox нет.

Ранее в Roblox отключили чаты для российских игроков. В Сети предполагают, что это был один из шагов со стороны авторов, которые тем самым ограничили взаимодействие между геймерами для уменьшения возможного числа нарушений.

Roblox — многопользовательская онлайн-платформа, позволяющая пользователям играть в созданные другими людьми игры и создавать свои собственные. Платформа содержит проекты множества жанров: от гонок до головоломок. Ежемесячная аудитория игры в России до блокировки составляла около 18 млн человек, страна находилась в топе по пользователям, уступая только США и Бразилии.

