Сборы фильма «Аватар 3: Пламя и пепел» превысили $ 1,25 млрд

12 января сборы фильма «Аватар: Пламя и пепел» достигли отметки в $ 1,25 млрд. Фантастический блокбастер Джеймса Кэмерона продолжает доминировать в кинотеатрах по всему миру, уже входя в топ-3 самых кассовых фильмов 2025 года, уступая лишь «Зверополису 2» и китайскому хиту «Нэчжа побеждает Царя драконов».

Сейчас триквел уступает предыдущим фильмам в трилогии. Так, первая часть собрала в 2009 году около $ 2,9 млрд, а сиквел — $ 2,3 млрд. Вполне возможно, что «Пламя и пепел» не доберётся до отметки в $ 2 млрд.

«Аватар 3: Пламя и пепел» рассказывает историю агрессивного клана На’ви, который обитает возле вулканов. Также в картине сменится основной рассказчик: вместо Джейка Салли историю поведает его сын Лоак. Главные роли в триквеле вновь сыграли Сэм Уортингтон («Саботаж»), Зои Салдана («Стражи Галактики»), Кейт Уинслет («Титаник») и Сигурни Уивер («Чужой»).

Неофициальная премьера ленты в России состоится 15 января. До некоторых региональных киносетей лента добралась 27 декабря.