Расписание выхода второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Уже 16 января состоится премьера второго сезона мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен». Он продолжит историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.
Во второй сезон аниме войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 20 марта.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 января
|2-я серия
|23 января
|3-я серия
|30 января
|4-я серия
|6 февраля
|5-я серия
|13 февраля
|6-я серия
|20 февраля
|7-я серия
|27 февраля
|8-я серия
|6 марта
|9-я серия
|13 марта
|10-я серия
|20 марта
