Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аниме Провожающая в последний путь Фрирен, 2-й сезон (2026) — дата выхода серий, расписание, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Комментарии

Уже 16 января состоится премьера второго сезона мультсериала «Провожающая в последний путь Фрирен». Он продолжит историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

Во второй сезон аниме войдёт 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно по пятницам в онлайн-кинотеатре Crunchyroll. Финал состоится 20 марта.

Расписание выхода второго сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 января
2-я серия23 января
3-я серия30 января
4-я серия6 февраля
5-я серия13 февраля
6-я серия20 февраля
7-я серия27 февраля
8-я серия6 марта
9-я серия13 марта
10-я серия20 марта
Материалы по теме
Лучшие сериалы 2025 года
Рейтинг
Лучшие сериалы 2025 года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android