Кристофер Нолан завершил работу над «Одиссеей» — за полгода до премьеры

Уже 17 июля состоится премьера «Одиссеи» — новой работы Кристофера Нолана. Это будет большая эпопея, съёмки которой заняли полгода и прошли почти по всей Европе с участием большого количества актёров.

Как оказалось, лента уже готова для показа — первую версию монтажа Нолан продемонстрировал в начале января топ-менеджерам студии Universal в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает инсайдер Nolan Analyst, который следит за творчеством постановщика и знаком с представителями киноиндустрии.

Он отмечает, что это ранняя версия «Одиссеи» — она наверняка ещё претерпит некоторые изменения. Однако основные сцены, музыкальное сопровождение и другие элементы фильма уже готовы для показа за полгода до релиза, что очень редкий случай для Голливуда. Это значит, что скоро зрителей ждут большие трейлеры и новые кадры из грядущего блокбастера.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в ленте сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры.