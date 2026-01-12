Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кристофер Нолан завершил работу над «Одиссеей» — за полгода до премьеры

Кристофер Нолан завершил работу над «Одиссеей» — за полгода до премьеры
Комментарии

Уже 17 июля состоится премьера «Одиссеи» — новой работы Кристофера Нолана. Это будет большая эпопея, съёмки которой заняли полгода и прошли почти по всей Европе с участием большого количества актёров.

Как оказалось, лента уже готова для показа — первую версию монтажа Нолан продемонстрировал в начале января топ-менеджерам студии Universal в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает инсайдер Nolan Analyst, который следит за творчеством постановщика и знаком с представителями киноиндустрии.

Он отмечает, что это ранняя версия «Одиссеи» — она наверняка ещё претерпит некоторые изменения. Однако основные сцены, музыкальное сопровождение и другие элементы фильма уже готовы для показа за полгода до релиза, что очень редкий случай для Голливуда. Это значит, что скоро зрителей ждут большие трейлеры и новые кадры из грядущего блокбастера.

«Одиссея» расскажет эпическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера. Лента стала первой картиной, которую полностью сняли на IMAX-камеры. Главные роли в ленте сыграли Мэтт Деймон, Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Зендея и другие актёры.

Материалы по теме
«Я не был таким худым со школы». Мэтт Дэймон — о похудении для «Одиссеи» Кристофера Нолана
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android