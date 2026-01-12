Скидки
Зои Салдана стала самой кассовой актрисой в истории кино

Популярное издание The Numbers обновило список самых кассовых актёров в истории кино. Первое место в топе отныне занимает Зои Салдана — фильмы с американской актрисой собрали в прокате более $ 15,46 млрд.

Наибольшую выручку артистке принесли две большие франшизы Disney — киновселенная Marvel и трилогия «Аватар» Джеймса Кэмерона. На второй строчке оказалась Скарлетт Йоханссон, замкнул тройку Сэмюэл Л. Джексон — артисты также занимают высокие строчки благодаря Marvel.

На шестой строчке же оказался Том Круз — единственный из всего списка, кто не играл в больших супергеройских франшизах.

Самые кассовые актёры в истории кино

  1. Зои Салдана — $ 15,46 млрд.
  2. Скарлетт Йоханссон — $ 15,40 млрд.
  3. Сэмюэл Л. Джексон — $ 14,6 млрд.
  4. Роберт Дауни-младший — $ 14,3 млрд.
  5. Крис Пратт — $ 14,1 млрд.
  6. Том Круз — $ 12,6 млрд.
  7. Крис Хемсворт — $ 12,1 млрд.
  8. Вин Дизель — $ 12 млрд.
  9. Крис Эванс — $ 11,4 млрд.
  10. Дуэйн Джонсон — $ 11,3 млрд.
